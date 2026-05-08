Мало кто знает, но в Новокузнецке производят не только рельсы и арматуру, но и ещё стальные шары, использующиеся в горнодобывающей промышленности и других отраслях. На юге Кузбасса работает целый шаропрокатный цех ЕВРАЗ ЗСМК, в котором недавно завершили масштабный проект по техническому перевооружению шаропрокатного стана №1 (ШПС-1) — одного из ключевых агрегатов производства мелющих шаров. Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей.

Реализация проекта позволила существенно повысить эффективность работы цеха. Годовая производительности ШПС‑1 выросла на 20%, до 48,1 тыс. тонн шаров 3‑й и 4‑й групп твёрдости, стабилизировалось качество продукции, удельный расход топлива снизился на 16%, электроэнергии — на 6%. Модернизация упростила работу операторов, сотрудник контролирует процесс в режиме реального времени, при необходимости переключаясь на ручное управление.

На ШПС‑1 полностью модернизировали загрузочное устройство нагревательной печи и увеличили загрузочную решётку, установили дозаторы заготовок и трёхручьевые ролики, автоматизировали процесс загрузки заготовок. Также специалисты комбината внедрили многозаходную калибровку валков для увеличения производства шаров востребованного диаметра 40 мм, установлены новое закалочное, насосное оборудование и автоматическая система управления технологическим процессом с передачей данных в корпоративную сеть комбината.

«Техническое перевооружение шаропрокатного цеха позволяет нам укреплять позиции ключевого игрока в этом сегменте и реагировать на запросы рынка в текущих непростых экономических условиях», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Компания является одним из основных производителей мелющих шаров в России. Продукция шаропрокатного цеха комбината поставляется в регионы Дальневосточного федерального округа России и в ближнее зарубежье.

Автор текста – Екатерина Попова.

Автор фото – Денис Рассохин.