Про свою службу в зоне специальной военной операции Алексей Артамонов рассказывает неохотно и кратко – выполнял боевые задачи. Попал он туда в составе Росгвардии, а еще раньше больше 20 лет состоял в отряде специального назначения федеральной службы наркоконтроля.

– Было очень здорово видеть, что мир становится чище, что преступники несут заслуженное наказание, – отмечает ветеран СВО.

Вернуться в мирную жизнь Алексею помогла семья – жена, сын и дочь. А о региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс» он узнал через соцсети губернатора. Не раздумывая, решил в ней участвовать.

Главная черта характера Артамонова, как он сам говорит, – это целеустремленность. Он с детства ставил перед собой цели и стремился их достичь. И достигал, например, стал мастером спорта по боксу. А теперь перед ним новая цель.