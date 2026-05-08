Жители Кузбасса могут получить грант до одного миллиона рублей на реализацию своих идей. Продолжается прием заявок на 23-й всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», который является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Причем принять в конкурсе участие могут жители Кузбасса самых разных возрастов. В частности, основные направления рассчитаны на молодежь от 14 до 35 лет, но для детей до 13 лет создана специальная номинация «Сказки народов моей страны», а в категориях, связанных с семьей и педагогикой, ограничений по возрасту нет вовсе.

В этом сезоне участникам доступно 12 номинаций – от экологии до цифровых технологий. Самыми популярными темами сейчас являются педагогические инициативы и развитие родных городов и сел.

Главный приз победителям – грант до одного миллиона рублей от Росмолодежи на запуск проекта. Кроме денег, лучшие участники получают:

– дополнительные баллы для абитуриентов при поступлении в вузы;

– стажировки и предложения по работе в крупных компаниях;

– бесплатные поездки по стране по программе «Больше, чем путешествие»;

– денежные премии и обучение.

Подать заявку на участие на сайте moyastrana.ru. нужно успеть до 31 мая. Затем с 1 по 15 июня эксперты выберут 300 лучших работ, а с 16 по 30 июня финалисты будут защищать свои идеи лично. Торжественная церемония награждения пройдет в сентябре, даты проведения станут известны позже.

К слову, разрешается подавать несколько разных идей в разные номинации. Если в финал пройдут сразу два проекта одного участника, для итоговой защиты придется выбрать лишь один.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Фонда президентских грантов. За все время в нем приняли участие уже более миллиона человек со всей страны.