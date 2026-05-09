Дорогие ветераны! Уважаемые сибиряки! Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!

9 Мая — священный день, когда весь многонациональный народ России склоняет головы в глубоком почтении перед бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов.

В суровые годы Великой Отечественной войны они отстояли не просто свободу Родины, а само право на жизнь для нашего народа. Своим несгибаемым мужеством, стойкостью и самопожертвованием подарили нам мирное небо над головой и возможность строить будущее.

Плечом к плечу, на фронте и в тылу, ковали общую Победу представители многих народов. Их подвиг никогда не будет забыт, как бы ни старались переписать историю наши недруги. В каждой семье живет память о своих героях — мужественных и милосердных, вернувших мирное небо всему человечеству.

Захватчикам не удалось добраться до сибирской земли — ее защитники, воины-сибиряки, стояли насмерть под Москвой, освобождали Ленинград, брали Берлин. Жители Сибири самоотверженно трудились в тылу: заводы безостановочно выпускали военную технику и боеприпасы, а колхозы снабжали армию продовольствием. Подвиг сибиряков — неотъемлемая и славная часть общенациональной победы, ярчайший пример патриотизма, доблести и верности священному долгу перед Родиной.

Равняясь на легендарное поколение победителей, эстафету мужества с честью приняли современные воины — участники специальной военной операции. Они продолжают славные традиции наших великих предков, доказывая всему миру: сила России — в нерушимой преемственности поколений и непоколебимом духе нашего народа.

Дорогие сибиряки! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых славных свершений во имя процветания могучей России! Пусть священная память о бессмертном подвиге наших героических предков вдохновляет нас на великие дела, укрепляет веру в светлое будущее и наполняет сердца гордостью за нашу великую, непобедимую Родину!

С великим праздником! С Днем Победы!