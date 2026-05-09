В преддверии Дня Победы с центральной площади Белова для бойцов в зону специальной военной операции отправили очередную партию груза.

«Кузбасс своих не бросает. Мы регулярно отправляем помощь военнослужащим на передовую. У нас одна общая цель — чтобы мирная, привычная жизнь вернулась в свое русло как можно скорее. Для этого очень важно, что мы остаемся сплоченными и вместе добиваемся нашей новой Победы. Благодарю каждого, кто принял участие в сборе груза», — подчеркнул Илья Середюк.

В составе конвоя — автомобиль «УАЗ», вездеход, мотоцикл, генераторы, маскировочные сети, товары первой необходимости, продукты питания. Особое место занимают детские открытки и рисунки. В завершение церемонии по традиции все присутствующие символически передали тепло рук бойцам, приложив ладони к борту фуры. Сейчас машина уже на пути к месту назначения.