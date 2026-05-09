Вместе с профессионалами кулинарного дела активисты Союза женщин России, представители территориального управления Заводского района, а также студенты и участники Движения Первых вместе приготовили к празднику 12 уникальных десертов для ветеранов.

Все торты украсили георгиевскими лентами из карамели, военными письмами из мастики и пряничными топперами. Десерты превратились в настоящие символы Дня Победы.

«Торт Победы» – это уже добрая традиция; акция, которую уже второй год мы организуем с нашими партнёрами – МАУ «Школьное питание» и Кемеровским техникумом индустрии питания и сферы услуг», – отметила председатель Регионального отделения Союза женщин России Ирина Крым.

К сладким подаркам также приложили открытки ручной работы со словами благодарности и пожеланиями. Их изготовила младшая группа «Журналенок» Школы практической журналистики «Медиапоколение».