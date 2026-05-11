Два кузбасских медика — Наталья Никифорова и Светлана Малиновская — по указу президента России Владимира Путина получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Эту новость сегодня сообщил в соцсетях губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Наталья Владимировна Никифорова работает анестезиологом-реаниматологом. 25 лет она заведует отделением реанимации в Новокузнецкой больнице №29, куда привозят самых тяжелых пациентов, в том числе с травмами головного и спинного мозга, патологией аорты. Кроме того, Наталья Владимировна занимается обучением молодых кадров и много сил отдала исследованиям, которые помогли снизить влияние шахтерского труда на здоровье.

Светлана Юрьевна Малиновская является заведующей неврологическим отделением кемеровской поликлиники №5.

– Для десятков тысяч пациентов она — настоящий семейный доктор. Светлана Юрьевна внедрила систему профилактики инсультов, благодаря чему нарушения мозгового кровообращения в ее отделении случаются почти на треть реже. А еще она помогла вернуться к активной жизни более чем 200 участникам специальной военной операции, – отметил Илья Середюк.

Он подчеркнул, что гордится тем, что такие врачи работают в Кузбассе.

Фото: Илья Середюк/МАХ