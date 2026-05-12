В Международный день медицинской сестры губернатор Кузбасса Илья Середюк ознакомился с работой Кузбасского медицинского колледжа, обратив особое внимание на современное оборудование и образовательные методики учреждения. Колледж ежегодно выпускает более двух тысяч молодых специалистов — медсестер, фельдшеров, лаборантов, акушерок и стоматологов.

«В Кузбассе трудится более 19 тысяч медицинских работников среднего звена — их каждодневный труд имеет определяющее значение для результативности системы здравоохранения в целом. Чтобы обеспечить кузбассовцам качественную помощь во всех уголках региона, мы не только строим и ремонтируем больницы, закупаем оборудование, но и пополняем их квалифицированными кадрами. Благодарю коллектив колледжа за подготовку специалистов!» — подчеркнул Илья Середюк.

На занятии по сестринскому уходу губернатору продемонстрировали оснащение для отработки практических навыков ухода за пациентами.Также губернатор посетил анатомический музей колледжа, который объединяет коллекции препаратов по различным разделам анатомии.

Также на базе колледжа работают курсы первой помощи для всех желающих. Обучение проходят сотрудники организаций, преподаватели, студенты и школьники. В 2025 году квалификацию повысили 576 человек, еще 13 167 человек были ознакомлены с алгоритмами оказания первой помощи на мастер-классах.