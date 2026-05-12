Мероприятие состоится 29–30 июня 2026 года в Новокузнецке и пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В нем примут участие социальные предприниматели из Кузбасса, Томской и Новосибирской областей, представители некоммерческих организаций, педагогические работники, наставники, представители органов государственной власти.

Цели форума: объединить социальных предпринимателей Кузбасса и других регионов; представить успешные региональные практики и кейсы; обучить участников актуальным инструментам развития социального бизнеса; сформировать межрегиональные партнерства и коллаборации; привлечь внимание общественности и властей к потенциалу социального предпринимательства.

Форум станет площадкой для обмена опытом, поиска новых решений и укрепления межрегионального сотрудничества в сфере социального предпринимательства.

