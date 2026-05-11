В Кузбассе специалисты ветеринарной службы ведут профилактиктическую работу по защите крупного рогатого скота от нодулярного дерматита. Об этом сообщил руководитель Управления ветеринарии Кемеровской области Сергей Лысенко.

Напомним, в Промышленновском округе у молочного комплекса «Ваганово» были замечены блокпосты. Оказалось, что на предприятии ввели усиленный санитарный режим из-за инфекции. Специалисты начали искать источник заболевания и массово вакцинировать поголовье в хозяйствах региона.

Сергей Лысенко отметил, что прививочная кампания идет строго по графику.