В Кузбассе специалисты ветеринарной службы ведут профилактиктическую работу по защите крупного рогатого скота от нодулярного дерматита. Об этом сообщил руководитель Управления ветеринарии Кемеровской области Сергей Лысенко.
Напомним, в Промышленновском округе у молочного комплекса «Ваганово» были замечены блокпосты. Оказалось, что на предприятии ввели усиленный санитарный режим из-за инфекции. Специалисты начали искать источник заболевания и массово вакцинировать поголовье в хозяйствах региона.
Сергей Лысенко отметил, что прививочная кампания идет строго по графику.
– Вакцинирование проводится в соответствии с разработанным графиком с использованием препаратов, предназначенных для защиты поголовья. Специалисты отвечают на вопросы владельцев хозяйств и разъясняют порядок проводимых профилактических мероприятий. На сегодняшний день случаев ухудшения состояния среди крупного рогатого скота после вакцинации не зафиксировано, – заявил руководитель Управления ветеринарии Кузбасса.