РУСАЛ увеличил количество сухих газоочистных установок («СГОУ РУСАЛ») собственной разработки на своих алюминиевых заводах до 20 единиц. Это оборудование уже работает на трёх предприятиях: пять установок – на Новокузнецком алюминиевом заводе (НкАЗ), шесть – на Иркутском, девять – на Братском.

Технологию и оборудование для СГОУ создал входящий в РУСАЛ институт СибВАМИ. Задачу по снижению объемов выбросов поставил основатель компании Олег Дерипаска более 10 лет назад. Разработка стартовала в 2016 году, в 2018 началась поставка оборудования и строительство установок на алюминиевых заводах, в 2019 году заработали первые пять СГОУ. Сейчас технология защищена четырьмя российскими патентами.

Этот проект стал одним из самых масштабных шагов по импортозамещению и экологии. Ранее отрасль полагалась на западные решения, но собственная разработка РУСАЛа оказалась эффективнее зарубежных аналогов.

«СГОУ РУСАЛ» улавливают из электролизных газов свыше 99,5% фтористых соединений, пыли и смолистых веществ, что выше показателей иностранных аналогов. При этом «СГОУ РУСАЛ» обходятся значительно дешевле: в среднем мы экономим на каждой СГОУ свыше 50 миллионов рублей за счет снижения площади установки вдвое, снижения металлоемкости на 40%, снижения количества модулей и единиц оборудования, других технических оптимизационных решений. Немаловажное преимущество наших установок заключается также в том, что они надежнее работают в суровых условиях сибирской зимы», – рассказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

За создание «СГОУ РУСАЛ» коллектив СибВАМИ получил Премию Б.И. Тихомирова – одну из самых авторитетных наград в строительной отрасли.

Инженеры Алексей Жердев, Алексей Пьянкин, Артем Игнатьев, Алексей Шемет и Андрей Марков признаны лауреатами премии 1-й степени в номинации «За внедрение передовых технологий и инновационных решений».

Разработка и массовое внедрение в производство собственного газоочистного оборудования позволила РУСАЛу нарастить научно-производственный потенциал и повысить технологический суверенитет отрасли. «СГОУ РУСАЛ» стала прототипом для будущих сверхмощных газоочистных установок, предназначенных для масштабной экологической модернизации заводов-миллионников – Красноярского и Братского.

Автор текста – Аркадий Верник.

Автор фото – Валентина Лангуева.