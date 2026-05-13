Участник программы «Свои Герои. Кузбасс» Константин Устюжанцев рассказал, почему отправился на СВО и как после возвращения домой решил принять участие в проекте.

«Когда объявили о специальной военной операции, я понял, что надо идти помогать парням, своему народу. Принял решение поехать на фронт, решил самостоятельно прийти в военкомат. Получил повестку, как сейчас помню, это 19 октября 2022 года. Коллектив собрался замечательный, у каждого за плечами боевой опыт был. Поддержку и плечо товарища я чувствовал постоянно, не было страха. Выполняли задачи, доводя их до конца», – рассказал Константин.

О проекте же рассказала жена, когда Константин вернулся домой. Тогда он сразу решил, что должен подать заявку.