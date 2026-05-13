Стартовал седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» – самого масштабного в стране проекта для детей и подростков. «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Для многих школьников Кузбасса участие в проекте «Большая перемена» – это первый серьёзный шаг к достижению своих целей. Здесь каждый может раскрыть свой талант, получить полезные навыки, найти единомышленников и реализовать инициативу. Особенно важно, что рядом с детьми на этом пути всегда находятся наставники Движения и родители, которые поддерживают и помогают», – отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.

В этому году к «Большой перемене» могут присоединиться школьники 1-10 классов, студенты техникумов и колледжей, а также команды образовательных организаций. Участники могут выбрать одно из 12 направлений. Регистрация открыта на сайте большаяперемена.онлайн до 30 мая.

В новом сезоне конкурса школьники 8-10-х классов и студенты СПО могут выбрать командный или индивидуальный формат участия. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти тесты на выявление сильных сторон, профориентацию и тип интеллекта, а также подготовить видеовизитку, написать эссе и рассказать о своей волонтёрской деятельности. Помимо этого, участников ждут обучения по информационной безопасности и финансовой грамотности.

Особое внимание будет уделено пользе – для своей малой родины, региона и всей страны. На этапе подготовки к полуфиналам появится новое задание для участников старших категорий – волонтерская деятельность в своем регионе.

В полуфинал выйдут 1000 команд и 2000 участников индивидуального направления. В финал выйдут 200 команд и 500 участников индивидуального направления. Ещё 250 человек из команд, не прошедших в финал, смогут попасть на финал по рейтингу индивидуальных баллов, полученных на полуфинале.

Прошедшие в финал ученики 1–4-х классов посетят семейный слет в Москве и смогут отправиться в семейное путешествие. Победители среди учеников 5–7-х классов смогут объехать всю Россию на поезде «Большая перемена». Подготовившие победителей педагоги-наставники получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Финал для школьников 8-10 классов состоится в МДЦ «Артек» в октябре, для студентов СПО – в Нижнем Новгороде в ноябре. Победители получат до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Отметим, что конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. Партнёрами «Большой перемены» являются более 80 компаний, детских и молодежных организаций, вузов и НКО. Участниками «Большой перемены» за шесть сезонов стали более 7 миллионов человек.