Уроки стартовали 4 мая в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Школьники знакомятся с темой телефонного мошенничества, узнают, как правильно реагировать на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников.
Главными героями уроков выступают сомик Ростик и сёмга Соня. Вместе с ними школьники узнают, как в обычном телефонном звонке от близкого родственника распознать мошенника, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон, чтобы защитить себя от уловок телефонных мошенников.
Материалы урока одобрены Институтом изучения детства, семьи и воспитания и рекомендованы для просмотра детям вместе с родителями и педагогами.
«Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящён одной из самых болезненных тем – телефонному мошенничеству. Сегодня смартфон стал для нас не только средством коммуникации, но и «банком данных», в котором хранится вся наша жизнь. Наши дети практически с рождения растут со смартфонами в руках, а наши бабушки и дедушки благодаря мобильной и интернет-связи могут решать множество бытовых вопросов. Количество мошеннических схем с использованием смартфонов растет каждый день, жестокость и профессионализм, с которыми действуют мошенники, поражают. Именно поэтому так важно с раннего возраста прививать навыки безопасного поведения в сети, критическое мышление, умение распознавать мошенников с первых слов в телефонном разговоре», – рассказала Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».