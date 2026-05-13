Уроки стартовали 4 мая в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Школьники знакомятся с темой телефонного мошенничества, узнают, как правильно реагировать на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников.

Главными героями уроков выступают сомик Ростик и сёмга Соня. Вместе с ними школьники узнают, как в обычном телефонном звонке от близкого родственника распознать мошенника, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон, чтобы защитить себя от уловок телефонных мошенников.

Материалы урока одобрены Институтом изучения детства, семьи и воспитания и рекомендованы для просмотра детям вместе с родителями и педагогами.