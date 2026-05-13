VI Форум классных руководителей (ФКР) пройдёт с 29 сентября по 1 октября на площадке Национального Центра «Россия». Подать заявку могут действующие классные руководители и кураторы групп специального профессионального образования (СПО) со всей России. Регистрация продлится до 31 мая включительно.

ФКР по праву считается одним из ключевых профессиональных событий для педагогического сообщества страны. Мероприятие проводится Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации и направлено на развитие профессионального сообщества классных руководителей, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на основе традиционных российских ценностей. Участников ждёт насыщенная программа: образовательные сессии, дискуссионные площадки, культурные мероприятия. Спикерами выступят признанные эксперты в сфере образования, психологии, воспитания и молодёжной политики, которые поделятся актуальными методиками и успешными кейсами.

Отбор участников на VI ФКР проходит в онлайн-формате на площадке ВКонтакте и включает несколько этапов: заполнение анкеты, тестирование по теории и методике воспитания, тестирование по ценностно-смысловым основам воспитания, формирующим личность, оценка профессиональных компетенций и предоставление видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика». Подать заявку на участие можно по ссылке.

Учитель английского языка школы № 4 Прокопьевска Оксана Моховикова вошла в число 87 избранных педагогов и стала послом ФКР в Кузбассе. «Мне выпала большая честь стать послом Кузбасса. Я постараюсь оправдать столь высокое доверие и прославить не только Прокопьевск, но и регион!» — поделилась специалист.

VI Форум классных руководителей пройдёт с 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве на площадке Национального Центра «Россия». Организатор — Фонд гуманитарных проектов. Технологический партнёр — ВКонтакте. Стратегический партнёр — АНО «Диалог Регионы». Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению Президента Российской Федерации.