В Кемерово Алексей Чадов приехал в рамках проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание». Актер выступил перед учениками школы №14 с темой «Чтение как новый культурный тренд». Чадов поделился собственным опытом. По словам артиста, любовь к литературе пришла к нему не сразу. Огромное влияние в этом плане оказала театральная студия и выбор актерской профессии.

«Я вам одно могу сказать: не читая — вы слабее на несколько голов тех, кто начитан. Долго не мог понять, в чём мой минус. Небездарный, трудолюбивый – а чего не хватает? Минус был в том, что я когда-то не дочитал. Потому что с каждой правильной книгой ты становишься выше», – сказал Чадов.

На практическом мастер-классе по выразительному чтению Алексей Чадов продемонстрировал школьникам простые, но эффективные упражнения для речи.