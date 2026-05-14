– При поступлении из Росстата сведений об основном виде деятельности отчетного типа ранее указанный в реестре основной вид деятельности заявительного типа автоматически переходит в разряд дополнительных заявительного типа. Дополнительные виды деятельности заявительного типа могут быть изменены (добавлены, исключены) в любое время. Для этого необходимо подать в регистрирующий орган соответствующее заявление формы №Р13014 для организаций, формы №Р24001 для предпринимателей, – пояснили в УФНС России по Кемеровской области.

В России изменился порядок внесения и отражения сведений о видах деятельности в Единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Об этом сообщили в УФНС России по Кемеровской области – Кузбассу. Теперь в выписках из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП одновременно содержатся два типа кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): заявительные и отчетные. Заявительные коды определяются бизнесом самостоятельно. Они вносятся в реестры на основании документов, которые предприниматель или компания представили при государственной регистрации. Отчетные коды с указанием процентных долей вносятся в реестры на основании сведений, поступивших из Росстата. Они определяются Росстатом на основании первичных отчетов, которые хозяйствующий субъект представляет не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.Отчетные коды в реестрах могут быть изменены только на основании сведений, переданных Росстатом. Данные нововведения позволят обеспечить достоверность сведений в госреестрах и снизить риски неверной классификации бизнеса при предоставлении государственных услуг и мер поддержки.