В этом году участники займутся озеленением территории Кузнецкого металлургического техникума – партнера РУСАЛа по программе «Профессионалитет». Акция пройдет 31 мая. Волонтеров организаторы обеспечат всем необходимым: перчатками, лопатами, ведрами, водой.

В 2026 году акция пройдет в 30 городах. С 13 по 2 июня волонтеры высадят около 2500 деревьев и кустарников. Работы по озеленению пройдут на пешеходных улицах, в парках и скверы, и на других общественных территориях. Открытие акции традиционно состоится в Волгограде — городе с самым мягким климатом среди участников. Также акция пройдет в ряде городов Урала, Иркутской и Кемеровской области, Красноярского края и Центральной России. Впервые «Зеленая волна» пройдет в Сорске и Свирске.

«Помощь в озеленении городов и благоустройстве общественных пространств всегда были одними из приоритетов устойчивого развития компании РУСАЛ. «Зеленая волна» собирает как опытных участников, так и тех, кто только делает первые шаги в помощи окружающей среде. В акции участвуют самые разные люди — от сотрудников промышленных предприятий до горожан, которые приходят вместе с семьями, детьми и друзьями. С каждым годом география проекта расширяется, и мы рады быть частью такого масштабного события», — отметила исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Елена Тарасова.

Экологическая акция «Зелёная волна» появилась в 2018 году в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтёрства РУСАЛа, инициатором которой более 20 лет назад выступил основатель компании Олег Дерипаска. В прошлом году к акции присоединились более 2000 волонтеров из 24 городов, а за все время проведения было высажено 11 000 деревьев и кустарников.

Автор текста – Аркадий Верник.

Автор фото – Валентина Лангиева.

Реклама. АО «РУСАЛ» Новокузнецкий алюминиевый завод. ИНН: 4221000535 Erid: 2Vtzqvy3J7q