Проект «Юный турист Кузбасса» получил специальный знак от Роскачества для победителей премии «Больше, чем путешествие». Он действителен в течение 2026 года. Эта награда стала возможной благодаря партнерству программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» с органом по сертификации «Роскачество-Туризм».

Знак подтверждает, что проект или организация в сфере туризма прошли экспертную оценку, отличаются высоким качеством и соответствуют ценностям молодежи. Это показатель доверия и признания в сфере молодежного туризма.

Для Кузбасса получение права на использование Знака отличия Роскачества означает федеральное признание проекта на высоком уровне. Это подтверждает качество и социальную значимость инициативы, служит гарантией для родителей, что экскурсионная программа безопасна, содержательна и соответствует высоким стандартам. Кроме того, успех проекта стимулирует развитие туристической инфраструктуры и появление новых маршрутов, ориентированных на детскую аудиторию.

«Это официальное подтверждение экспертной оценки: проект действительно соответствует самым высоким стандартам качества. Его содержание грамотно выстроено для детской и молодежной аудитории и помогает развивать в Кузбассе патриотический туризм – прививать любовь к родному краю через увлекательные путешествия. И, что не менее важно, этот знак – гарантия доверия: он говорит о том, что проект отвечает всем национальным требованиям к качеству, безопасности и социальной ответственности. А в сфере детского туризма это особенно ценно», — отметил директор ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса» Дмитрий Черноскутов.

Проект «Юный турист Кузбасса» действует с 2022 года. Его цель — развитие внутреннего культурно-познавательного детского туризма. Проект охватывает выдающиеся туристические объекты региона.

Он включает в себя 10 обязательных квест-экскурсий по туристическим местам Кузбасса. В их числе – Музей истории города Мариинска, Музей истории крестьянского быта в селе Красное (Ленинск-Кузнецкий округ), Музей под открытым небом «Шантуу Терим» (Гурьевский округ), Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк), Музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол).

По итогам посещения необходимо найти информационный стенд, отсканировать QR-код и ответить на вопросы квест-викторины. Экскурсии можно начать в любое время, а темп прохождения выбирается самостоятельно. Присоединиться могут школьники Кузбасса от 7 до 18 лет на сайте travelkuzbass.ru

На сегодняшний день к проекту уже присоединилось почти 7 тысяч ребят. По итогам прохождения всех квестов школьники получают нагрудный знак «Юный турист Кузбасса». За все время проекта его вручили 633 ребятам.

«Проект “Юный турист Кузбасса” разрабатывался, прежде всего, для наших школьников – чтобы они могли ближе узнать родные места, прочувствовать историю региона и полюбить Кузбасс еще сильнее. И в процессе мы заметили еще один интересный эффект: вместе с детьми в путешествия отправились родители, бабушки с дедушками, стали присоединяться братья и сестры. Совместные поездки разожгли желание узнавать регион дальше – открывать его удивительные исторические и природные места, находить новые поводы для совместного досуга и, конечно, с гордостью приглашать гостей из других регионов», — поделилась министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

В декабре 2025 года проект «Юный турист Кузбасса» занял второе место в номинации «Больше, чем экскурсия» первой Всероссийской премии «Больше, чем путешествие».

Премия «Больше, чем путешествие» одноименной программы Росмолодежи — это первая в России награда, которая призвана выявить и поощрить тех, кто превращает молодежные путешествия по России в полезный опыт. На соискание премии поступило более 7,7 тысяч заявок из 89 регионов России.

Всего в премии было представлено восемь основных номинаций, включая «Больше, чем медиа», «Больше, чем экскурсия» и другие.

В финале номинации «Больше, чем экскурсия» было представлено 12 проектов. Победители были определены на основе оценок Экспертного совета программы, а также результатов народного голосования, которое проходило с 17 ноября по 5 декабря 2025 года в социальных сетях.

Получение права на использование Знака отличия Роскачества открывает для «Юного туриста Кузбасса» новую главу, делая его ориентиром для детского туризма в России.