Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» – площадка, где будут отобраны лучшие корпоративные практики ведущих работодателей России для их последующего тиражирования. Мероприятие проводится в рамках социального партнерства Минтрудом России.

Основная задача – выявление российских организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и дальнейшее применение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях. Для кузбасских организаций — это возможность заявить о себе, показать реализуемые социальные программы и практики и в случае победы – получить признание на федеральном уровне.

Конкурс проходит по номинациям, связанным с улучшением условий труда для семейных работников, трудоустройством граждан с инвалидностью, созданием и развитием рабочих мест, сокращением производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развитием кадрового потенциала, формированием здорового образа жизни работников.

Организации из Кузбасса ранее неоднократно занимали призовые места на федеральном уровне. Так, по итогам 2024 года представитель Кузбасса – КАО «Азот» награждено специальным дипломом Правительства Российской Федерации «За лучший опыт» в сфере создания лучших условий работникам с семейными обязанностями.

В текущем году организации-победители регионального этапа также представят Кузбасс на федеральном уровне Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», итоги которого планируется подвести в конце 2026 года.

Подать заявку участники могут по одной или нескольким номинациям.

В Кузбассе уполномоченным за проведение регионального этапа конкурса является Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, осуществляющее организационное обеспечение регионального этапа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня включительно через портал конкурса в электронном виде по адресу – www.ot.rosmintrud.ru