Новая Народная программа «Единой России» должна стать политически сильным и конкретным документом, отвечающим современным вызовам и запросам граждан. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заключительном этапе серии форумов «Есть результат», посвященном подведению итогов реализации действующей Народной программы и формированию предложений для ее обновления.

По словам Дмитрия Медведева, за последние годы партия добилась заметных результатов в развитии социальной сферы. Особое внимание уделялось поддержке семей с детьми, ветеранов, пожилых людей, участников боевых действий и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Только за прошлый год фракция «Единой России» внесла в Госдуму РФ 248 законодательных инициатив, направленных на реализацию Народной программы.

«Ключевыми направлениями новой программы должны стать повышение качества жизни граждан, поддержка предпринимательства, развитие экономики и создание дополнительных возможностей для молодежи. Отдельное внимание планируется уделить развитию креативных индустрий, поддержке самозанятых и молодых предпринимателей», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В работу над обновленной Народной программой включились и регионы. В мае в Кемерове состоялся региональный форум «Есть результат», объединивший представителей органов власти, депутатского корпуса, общественных организаций и экспертного сообщества. На восьми тематических площадках участники обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей, развития транспортной инфраструктуры, цифровизации, сельского хозяйства, спорта, креативных индустрий и местного самоуправления.

Сформированные в ходе обсуждений предложения были направлены для дальнейшей работы и учтены при подготовке новой Народной программы партии.