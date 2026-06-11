50 молодых сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний дали клятву верности Отечеству в парке Победы имени Г.К. Жукова. Их напутствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Вы вступаете на сложный, но очень почетный путь служения закону и порядку. Также хочу поблагодарить действующих работников уголовно-исполнительной системы Кузбасса за безупречную службу и ответственное отношение к поставленным задачам. И особенно – за реальный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции», – сказал глава региона.