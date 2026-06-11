На заседании Наблюдательного совета Фонда «Защитники Отечества» подвели итоги трехлетней работы организации и обсудили дальнейшее развитие системы помощи ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что за время работы фонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения защитников Отечества. Сегодня социальные координаторы помогают ветеранам и их близким в решении самых разных вопросов — от оформления мер поддержки и получения выплат до медицинской помощи, реабилитации, юридического сопровождения и трудоустройства.

Особое внимание уделяется ветеранам с тяжелыми ранениями. За три года более 6,5 тысячи ветеранов с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации, включая автомобили с ручным управлением и спортивные протезы. Для комфортного проживания адаптировано свыше 3,2 тысячи квартир и жилых домов.

В Кузбассе также выстроена комплексная система сопровождения ветеранов СВО и семей погибших героев. Филиал фонда оказывает адресную поддержку по принципу «одного окна» — от медицинской помощи и реабилитации до обучения, трудоустройства и адаптации жилья. Сегодня в регионе работают 88 социальных координаторов, которые сопровождают ветеранов и членов их семей во взаимодействии с профильными ведомствами и организациями.

За три года в кузбасский филиал фонда поступило около 80 тысяч обращений, при этом 99% из них уже решены положительно.

Председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что развитие системы поддержки остается ответом на реальные запросы ветеранов и их близких, а главной задачей фонда является оказание своевременной и адресной помощи каждому защитнику Отечества.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»