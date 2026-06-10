Кузбасские дизайнеры представят регион на межрегиональном этапе Международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях», который пройдет 11 июня в Красноярске в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества».

Конкурс, организованный Государственным фондом «Защитники Отечества», за три года вырос из региональной инициативы Кузбасса в масштабный международный проект. Его главная цель — создание современной, удобной и функциональной одежды для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и участников реабилитации.

В этом году от нашего региона поступило рекордное количество заявок — 46. По итогам отбора на межрегиональном этапе регион представят пять дизайнеров. В номинации «Спорт» выступит кемеровчанка Рано Степанова, в номинации «Торжество» — Виктория Безель из Междуреченска. В категории «Адаптивный труд» свои работы представят Елена Литвинова из Кемерова и Елена Герман из Юрги. В номинации «Восстановление и уход» Кузбасс представит Александра Федоренко из Кемерова.

Показ коллекций и награждение победителей окружного этапа состоятся 11 июня. В этом году конкурс проходит под знаком Года единства народов России и уделяет особое внимание культурным традициям и национальным мотивам. Лучшие работы участников продемонстрируют современные подходы к созданию адаптивной одежды, сочетающей функциональность, комфорт и эстетическую привлекательность.