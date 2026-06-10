На международном форуме «Путешествуй!» представлены стенды 74 регионов России и 10 стран. На стенде Кемеровской области гостям рассказывают о национальных туристических маршрутах «Кузбасс в сердце» и «Горная Шория: к детям тайги», а также знакомят их с кратким путеводителем по местным достопримечательностям.

«Туристическая отрасль становится одним из ключевых драйверов развития нашей несырьевой экономики. Участие в форуме «Путешествуй!» для нас – важная возможность показать последние достижения региона, найти новых партнеров для дальнейшей работы», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также на форуме представляют презентации, посвященные главным фестивалям в Кузбассе и круглогодичному туризму в Шерегеше.

Фото: пресс-служба АПК