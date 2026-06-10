Для новичка «Кузбасса» Игоря Филиппова следующий сезон станет 15-м в Суперлиге. 35-летний блокирующий за карьеру поиграл в московском «Динамо», уфимском «Урале», «Зените» из Санкт-Петербурга, «Белогорье», красноярском «Енисее», «Ярославиче» и столичном МГТУ. Прошлый сезон Филиппов начинал в составе ярославского клуба, но, так и не сыграв ни одной встречи в Суперлиге, перебрался в МГТУ, где за 15 матчей набрал 67 очков, в том числе 26 баллов на блоке. Хорошо действовал ветеран и в атаке, показав 55% реализации.

Среди достижений Филиппова – серебряные и бронзовые медали чемпионата России, золото Кубка европейской конфедерации волейбола, золотые медали молодежных чемпионатов мира и Европы, а также две награды высшего достоинства, завоеванные в Лиге наций.

В «Кузбассе» компанию по линии блокирующих Игорю Филиппову составят Илья Юльмухаметов, Кирилл Ионов и Кирилл Напольских.

Фото: пресс-служба ВК МГТУ/Вконтакте