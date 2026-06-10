В Кузбасском центре крови внедрили четыре новые технологии, благодаря которым процесс переливания крови стал безопаснее и эффективнее. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Специалисты центра разработали новые технологии для улучшения переливания крови. Тромбоконцентрат теперь производится в специальном растворе, что снижает риск нежелательных реакций и продлевает срок хранения тромбоцитов до двух лет.

Также внедрена технология «пулирования» для криопреципитата, позволяющая делать один укол вместо нескольких. Программа очистки донорской крови удаляет аллергены, делая процедуру менее дискомфортной. А современные методы криоконсервирования позволяют создавать запасы компонентов крови с длительным хранением.