В минувшее воскресенье, 7 июня, в Белове на территории клуба «Телеут» состоялся традиционный телеутский праздник «Пардакай – 2026». Мероприятие объединило жителей и гостей микрорайона в атмосфере национальных традиций, творчества и гостеприимства.

На главной сцене развернулась яркая концертная программа. Для зрителей выступили творческие коллективы клуба «Телеут» и приглашенные гости. Прозвучали песни на телеутском, алтайском, ненецком и русском языках, были представлены национальные танцы, творческие номера и конкурсная юмористическая программа, подарившая гостям множество положительных эмоций. Большой интерес вызвали и выступления специально приглашенных гостей в рамках творческой лаборатории проекта «Pro-танцы: наследие молодежи Таймыра».

На празднике работали выставки декоративно-прикладного искусства и торговые ряды. Гости могли познакомиться с изделиями мастеров, приобрести текстильную и кулинарную продукцию. А на спортивной площадке прошли состязания по национальным видам спорта, в которых участники продемонстрировали ловкость, силу и уважение к традициям своего народа.

Праздник «Пардакай – 2026» вновь стал местом встречи поколений, сохранения культурного наследия и укрепления дружбы между людьми.