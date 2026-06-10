20 июня на территории ВДНХ состоится всероссийский спортивно-патриотический забег «Эстафета памяти: Бегу с героем» с портретами Героев ВОВ и СВО. Это масштабное событие, приуроченное ко Дню памяти и скорби — 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, объединяет спорт, семейные традиции и историческую память, создавая живую связь поколений.

Дистанции для всех: 1, 3, 5 и 10 км. Участвовать могут как опытные бегуны, так и семьи с детьми.

Гордость на груди: каждый участник получит уникальную футболку с портретом своего героя — ветерана ВОВ, участника СВО, Героя труда или спорта. Фото можно загрузить заранее.

Семейный праздник: мероприятие рассчитано не только на спортсменов. Для гостей подготовлены спортивные квесты, детская зона, мастер-классы, фотозоны, розыгрыши билетов в павильоны ВДНХ и насыщенная сцена.

Живая летопись подвигов: каждый желающий сможет записать на телефон короткое видео о герое своей семьи. После модерации ролики станут частью цифровой летописи проекта в социальных сетях. Благотворительная миссия: средства от реализации футболок будут направлены на помощь детям Запорожской области —поддержку детских домов, создание спортивной инклюзивной инфраструктуры и организацию шахматных клубов при поддержке гроссмейстера Сергея Карякина.

«Мы создали проект, чтобы сказать: мой герой не забыт. На груди—портрет, за спиной — история всей семьи. Это и есть настоящая эстафета памяти», — Артем Браславский, президент фонда «Изменим мир вместе».

«Эстафета памяти» — это социально значимый проект фонда «Изменим мир вместе» при поддержке ВДНХ. Проект направлен на укрепление традиционных ценностей, поддержку семей и патриотическое воспитание молодёжи, объединяя граждан вокруг образа Героя – защитника Родины. В 2025 году забег «Бегу с героем» уже стал доброй традицией: в нём приняли участие 500 атлетов и более 5000 зрителей. В этом году на ВДНХ соберутся представители всех регионов России.