В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по расширению взаимодействия с дружественными государствами, в Харбине (КНР) стартовал фестиваль-ярмарка под национальным брендом «Сделано в России».

Мероприятие проходит на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ). В фестивале-ярмарке принимают участие более ста компаний. Главная задача фестиваля — увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продвижение российской продукции на международных рынках.

Российские экспортеры могут подать заявку на участие в будущих фестивалях-ярмарках на сайте программы «Сделано в России», где размещён календарь зарубежных мероприятий, проводимых при поддержке АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).