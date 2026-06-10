Кузбасских производителей воды приглашают принять участие в конкурсе качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России». Как пояснили в пресс-службе правительств области, цель конкурса – выявление и продвижение отечественной продукции высокого качества, а также популяризация региональных брендов.

Для участия в конкурсе принимаются безалкогольные напитки, произведенные в соответствии с российским законодательством, включая упаковку и этикетки. Участники будут представлены в 27 номинациях, начиная от питьевой воды и заканчивая квасом.

Мероприятие состоится 3 февраля 2027 года в Москве. Заявки на участие принимаются до 1 декабря на официальном сайте, где также можно ознакомиться с подробной информацией.