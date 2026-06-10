В Кемеровской области яровые посеяли уже 752 гектарах, то есть выполнили план на 92%. 444 гектара отвели под зерновые и зернобобовые культуры, 256 га – под технические культуры. Кроме того, на 6,6 тыс. гектарах посадили картофель и овощи открытого грунта.

«Большой вклад в эти объемы внесли фермеры, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Они производят свыше 15% сельхозпродукции, создают рабочие места и развивают сельские территории. На долю фермеров приходится почти половина всего производимого зерна, треть масличных и пятая часть картофеля», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Глава региона напомнил, что власти в Кузбассе поддерживают фермеров, грантами, субсидиями, помогают с обучением и сбытом продукции. За 5 псоледних лет на на эти цели выделили более 430 млн рублей.

Фото: Илья Середюк/Telegram