В 2026 году Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, один из ключевых институтов развития бизнеса, отмечает своё 30-летие. За три десятилетия работы организация трансформировалась из инструмента прямой финансовой помощи в опорную площадку для комплексного сопровождения предпринимателей на всех этапах жизненного цикла их проектов.

За время своего существования Фонд оказал поддержку тысячам предпринимателей — от стартапов до крупных компаний. В совокупности объём оказанной поддержки уже превысил 15 млрд рублей, включая более 5 млрд рублей прямого льготного финансирования и свыше 4,6 млрд рублей поручительств, что позволило привлечь в экономику Кузбасса более 10,3 млрд рублей кредитных средств.

«Сегодня важны не только финансовые ресурсы, но и комплексные решения, которые позволяют бизнесу устойчиво развиваться в долгосрочной перспективе», — подчеркнула директор Фонда Ирина Трефилова.

Кроме этого, роль Фонда существенно расширилась. Если раньше основной задачей было предоставление займов, то сегодня организация является частью большой инфраструктуры поддержки. Предприниматель может получить помощь уже на этапе идеи через Центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»: бесплатные обучающие программы, содействие в подготовке документов, участие в ярмарках и отраслевых сообществах.

Для действующих предприятий доступны инструменты выхода на внешние рынки (через АНО «Центр поддержки экспорта»), развитие инноваций (при поддержке АО «Кузбасский технопарк») и реализация инвестпроектов (с помощью ГКУ «Инвестиционное агентство»). В этой экосистеме Фонд выполняет ключевую роль финансового партнёра, дополняя нефинансовые меры.

Доступность мер поддержки заметно выросла благодаря цифровизации. Сегодня предприниматель может подать заявку дистанционно через федеральную платформу МСП.РФ, где собраны все доступные меры федеральной и региональной поддержки. Это делает процесс получения помощи адресным и удобным.

Наиболее популярными сферами среди получателей поддержки Фонда остаются производство, услуги и торговля, однако наблюдается рост интереса со стороны технологического бизнеса и креативных индустрий.

Главный фокус государственной поддержки смещается со стартапа на развитие и масштабирование действующего бизнеса, а также решение задач технологического суверенитета и импортозамещения. Продуктовая линейка Фонда постоянно меняется, реагируя на запросы бизнеса из конкретных отраслей.