Жители Кузбасса могут выбрать 86 объектов в 24 муниципалитетах из 149 представленных, которые отремонтируют в следующем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день проголосовали более 313 тысяч кузбассовцев.

«Это важный ресурс активизации общественного участия в управлении регионом. Важно, что выбор делают сами жители – мы благоустраиваем исключительно те территории, которые нужны людям, где они хотят гулять с семьями и проводить время», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

Выбрать понравившуюся локацию для благоустройства можно на сайте Госуслуг. Голосование продлится до 12 июня включительно. В пресс-службе областного правительства отметили, что с 2017 года по нацпроекту привели в порядок свыше 600 общественных пространств.

Фото: Илья Середюк/Telegram