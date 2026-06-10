В преддверии профессионального праздника лучших работников отрасли чествовали на торжественном мероприятии. Областные награды получили 38 тружеников.

«Текстильная и легкая промышленность Кузбасса сегодня — современный, высокотехнологичный комплекс из более чем 100 предприятий. На наших мощностях производится широкий спектр продукции — от базовой спецодежды до инновационных текстильных материалов. Особенно важно, что отрасль делает весомые шаги к импортонезависимости региона и страны в целом. Благодаря высокому профессионализму швей, дизайнеров и других специалистов кузбасская продукция востребована и в России, и за ее пределами. Будем продолжать ее системную поддержку», — отметил губернатор Илья Середюк.

Равиля Биккинина была удостоена медали «За служение Кузбассу». В период специальной военной операции благодаря её активному участию предприятие оперативно перешло на производство тканевых носилок, тельняшек и других изделий для военнослужащих.

Галина Брезгина, швея общества «Исток», получила медаль «За веру и добро». Её вклад в создание коллекций детской одежды, которые высоко оцениваются на федеральных выставках текстильной и легкой промышленности, является значительным.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, кузбасская легкая промышленность выпускает широкий ассортимент востребованной продукции. Особое внимание уделяется разработке новых материалов и образцов спецодежды, соответствующих современным требованиям безопасности и эргономики.