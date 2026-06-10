Молодые специалисты СУЭК-Кузбасс приняли участие в региональной стратегической сессии Совета работающей молодёжи Кузбасса, которая прошла в Новокузнецке.

Региональная сессия, проведённая Департаментом молодёжной политики Администрации Правительства Кузбасса при поддержке Управления культуры и молодёжной политики администрации города Новокузнецка, стала началом подготовки к XIV Всероссийскому форуму рабочей молодёжи. Этот форум, организованный Федеральным агентством по делам молодёжи, с 2013 года служит площадкой для представления интересов специалистов реального сектора экономики. Его целью является объединение молодых работников промышленности из разных населенных пунктов страны для формирования универсальных стратегий и программ, направленных на популяризацию рабочих профессий. На XIV Форуме, который пройдет в сентябре, будут представлены лучшие практики, разработанные в ходе региональных сессий.

В состав делегации от Компании для участия в региональной сессии вошли семь специалистов. По итогам работы они представили проект «Карьерный компас», направленный на решение одной из ключевых задач для многих отраслей — кадрового обеспечения.

Сессия проходила в формате лаборатории: участники в интенсивном режиме разрабатывали и защищали практические и эффективные решения. Команда СУЭК-Кузбасс представила успешные корпоративные практики по поддержке и профессиональному развитию молодого кадрового потенциала. В их числе улучшение условий труда, расширение возможностей для карьерного роста, развитие корпоративной культуры, а также вовлечение работников в спортивные, досуговые и проектные инициативы. По итогам защиты проект команды СУЭК-Кузбасс вошёл в число лучших.

Следует отметить, что СУЭК-Кузбасс системно инвестирует в привлечение молодых специалистов и развитие профессионального молодёжного сообщества. В рамках программы «Ступени роста» выпускники профильных вузов получают поддержку в профессиональной адаптации, а молодые работники участвуют в обучающих мероприятиях, встречах и экскурсиях на предприятия, а также активно включаются в корпоративную спортивную и культурную жизнь — от турниров и интеллектуальных игр до кейс-семинаров.

«Компания ориентирована на формирование устойчивой кадровой базы, повышение вовлечённости молодых специалистов и раскрытие их профессионального потенциала. Такие инициативы позволяют эффективно отвечать на кадровые вызовы и создают основу для долгосрочного роста и развития работников», — отметила руководитель Центра подготовки и развития персонала Яна Калиш.

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