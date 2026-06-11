В детском оздоровительном лагере «Совенок» в Киселевске завершился капитальный ремонт пищеблока. Работы проводились по федеральной программе модернизации инфраструктуры детских оздоровительных баз. Обновленный объект уже принял первую группу юных отдыхающих.

«Обеспечить качественный отдых детей в Кузбассе — наша приоритетная задача. Делаем все, чтобы в наших оздоровительных лагерях было комфортно и интересно, при этом особое внимание уделяем безопасности. Постоянно улучшаем инфраструктуру: капитальный ремонт пищеблока в «Совенке» — важный шаг в этом направлении. Впереди – активизация обновления и других учреждений детского отдыха», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как отметили в администрации правительства Кузбасса, строительные бригады в ходе ремонта привели в порядок фасад, крыльцо, отмостки и инженерные системы, выполнили внутреннюю отделку здания. Пищеблок был оснащен современным тепловым и холодильным оборудованием. Во всех цехах установлены кондиционеры.

Кроме того, в обеденном зале обустроили санитарные комнаты, а на прилегающей территории смонтировали спортплощадку и зоны отдыха.

Фото: Администрация правительства Кузбасса