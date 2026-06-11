Лекторы Общества «Знание» рассказали слушателям о национальных символах России: истории герба, флага и гимна, а также об основных вехах истории нашей страны.

Одной из ключевых площадок стал Кузбасский горнотехнический техникум им. В.Г. Кожевина. Лектор Общества «Знание» Анна Салихова провела занятие, приуроченное к государственному празднику, которое вызвало живой интерес у студенческой аудитории. Также в рамках встречи слушатели узнали, что Кемеровская область – Кузбасс обладает собственной символикой: гербом, флагом и гимном.

Лектор также осветила территориальное устройство региона. В Кузбассе сложилась агломерационная форма территориальной организации местного самоуправления. В 2022 году в регионе были созданы две крупные городские агломерации: Северо-Кузбасская и Южно-Кузбасская. Слушатели задавали вопросы о полномочиях органов государственной власти, о значимости народов в культурном и историческом развитии страны.

В Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий выступила Ксения Терскова, которая рассказала об истории становления праздника Дня России, эволюции его названия и смысловой нагрузке, менявшейся на протяжении более чем трех десятилетий.

Руководитель департамента международного сотрудничества АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс» Иван Скорняков выступил в онлайн-формате на базе Центра общения старшего поколения. Его лекцию прослушали одновременно более 300 человек из центров общения старшего поколения в разных городах региона.

«День России — это праздник не просто календаря, это символ национального единения. Наша задача — донести до людей разного возраста уважение к истории и главным символам страны. Отрадно, что интерес к теме проявили и студенты, и представители старшего поколения», — прокомментировала директор кемеровского филиала Общества «Знание» Ирина Кузнецова.

В рамках празднования Дня России в регионе запланировано еще несколько встреч с участием приглашенных экспертов.