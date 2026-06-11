Одной из самых престижных наград для будущих театралов удостоены студенты кемеровского филиала РГИСИ. На актеров и режиссеров учатся Илья Финк, Александра Прокопова, Михаил Лищук, Варвара Ситало, Софья Малахова и Кристина Моллекер — студенты мастерских Антона Безъязыкова и Елены Садковой. Кроме того, стипендии им. Елены Левшиной будут получать будущие продюсеры исполнительских искусств Мария Новаковская и Данил Казаков.

«Раньше стипендиатами становились только студенты престижных театральных вузов из столиц: ГИТИСа, Высшего театрального училища, Российского государственного института сценических искусств, Школы-студии МХАТ. В этом году впервые в числе лучших и наши ребята», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона уверен, что у кузбасских культурных учреждений будет сильный кадровый состав.

Фото: Илья Середюк/Макс