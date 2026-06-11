В новом формате оценки профессиональных компетенций руководителей участникам предстояло за ограниченное время продемонстрировать знание управленческой терминологии, навыки принятия решений и способность эффективно работать в условиях высокой нагрузки.

Как отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, управленческий диктант отражает реальные задачи, с которыми руководители сталкиваются в повседневной работе. В дальнейшем этот формат планируется сделать ежегодным и открыть для более широкого круга управленцев по всей стране.

В нынешнем сезоне конкурса за победу борются 280 сильнейших управленческих команд из 70 регионов России. Это 1400 представителей органов власти, государственных учреждений, бизнеса и общественных организаций, в том числе и из Кузбасса. Первыми испытания проходят финалисты категорий «Сборные управленческие команды» и «Управленческие команды организаций».

Конкурс направлен на выявление эффективных управленческих практик, развитие командного взаимодействия и формирование кадрового потенциала страны. Имена победителей будут объявлены 14 июня в Национальном центре «Россия».