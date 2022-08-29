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3 дня масштабных мероприятий. В Кузбассе отметили главный областной праздник — День шахтера.

Прикоснулись к «Стрижам». В кемеровском аэропорту можно было сесть за штурвал легендарного истребителя и пообщаться с пилотами.

100 тысяч детей отдохнули в рамках программы «Кузбасское лето». В Кузбассе подвели итоги оздоровительной кампании.

Разгоняли трехколесных. В регионе состоялся чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с колясками.

Яркий проект. В Доме творческих союзов открылась выставка «Акварели Урала».