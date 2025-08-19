В выпуске:

В Кемерове детям участников СВО вручили рюкзаки к учебному году. Фонд «Защитники Отечества» учёл желания каждого ребёнка.

Самые меткие, быстрые и выносливые. В Кузбассе завершился чемпионат Росгвардии по летнему офицерскому троеборью.

Операция длилась всего пару часов, но изменила жизнь женщины навсегда. Кузбасские хирурги буквально подняли пациентку на ноги.

В Прокопьевске подвели итоги конкурса по благоустройству. Лучший уголок красоты и уюта выбрали из сотни участников.

Для них «Путь воина» — не просто соревнование, а шанс доказать, что границы возможного существуют лишь в голове. Кузбасская команда готова биться за право выйти в финал.