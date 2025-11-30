Бригада Андрея Зыкова шахты имени В.Д. Ялевского второй в Компании преодолела двухмилионный рубеж добычи угля с начала года.

Коллектив работает в лаве №52-15 с вынимаемой мощностью пласта 4,2 метра, марка угля ДГ. Общая протяжённость забойной части составляет 400 метров. Полная длина отрабатываемого столба – 4,3 километра. Запасы отрабатываемой лавы – более десяти миллионов тонн. В прошлом году «на-гора» удалось выдать почти 2,6 миллионов тонн угля. В этом году тенденция продолжается, — сплочённая бригада Андрея Зыкова уже дошла до двухмиллионного рубежа.

Лава оснащена 232 секциями крепи, 111 из которых были приобретены в рамках инвестиционного проекта «Поддержание проектной мощности шахты им. В.Д. Ялевского». Крепь соответствует всем необходимым требованиям безопасности: её секции оснащены дистанционным управлением с беспроводной системой мониторинга давления в стойках. Уникальность такого решения в повышении надёжности работы очистного оборудования. Это позволяет эффективно отрабатывать лавы большого размера. Комплекс также дополнен новым высокопроизводительным очистным комбайном.

— Высокие результаты в угольной промышленности достигаются благодаря глубоким знаниям в области горного дела, применению передовых технологий и строгому соблюдению правил безопасности труда. Ответственноый подход к делу и понимание друг друга – критерии, позволяющие бригадам быстрее добиваться поставленных целей, — отметил директор по производственным операциям АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Понизов.

Добыча двух миллионов тонн угля – это результат слаженной командной работы и стабильного ритма производства. Это стало возможным благодаря высокой мотивации и постоянному стремлению коллектива к развитию своих навыков.

Напомним, что по уровню производительности шахта имени В.Д. Ялевского – одно из передовых предприятий угольной отрасли. Суммарные запасы угля составляют более 350 миллионов тонн. Для эффективного производства на предприятии введены специальные автобусы для перевозки персонала и материалов в подземных условиях, которые позволяют сократить время передвижения до забойной части и увеличить полезное рабочее время персонала в забое. Также на шахте установлены стационарные пункты переключения в самопоспасатели, предназначенные для хранения резервных самоспасателей и их использования по время выхода из отдалённых участков горных выработок и рудников в аварийных ситуациях.

Реклама. АО «СУЭК-Кузбасс» ИНН 4212024138. erid:2VtzqvhHGxh