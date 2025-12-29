На заседании президиума Правкомиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин обозначил ключевые результаты стройотрасли за 2025 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Первый год реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни” задал главный вектор работы на ближайшие шесть лет. Он направлен на то, чтобы в регионах у людей появилось всё необходимое для комфортной жизни — жильё, транспорт, инфраструктура для работы и отдыха. По итогам 2025 года ввод жилья прогнозируется на уровне около 107 млн кв. м (0,73 кв. м на человека), в том числе благодаря беспрецедентным мерам льготной ипотеки. Это позволило улучшить жилищные условия 3,8 млн семей», — отметил Марат Хуснуллин.

В России за год построено, реконструировано и отремонтировано около 28 тыс. км дорог, что на 14% больше, чем в 2024 г. Выполнены все плановые показатели: доля федеральных дорог в нормативном состоянии составляет 74,2%, опорной сети — 75%, городских агломераций — 85%, региональных дорог — 56,5%.

Регионы страны утвердили программы развития 2160 опорных населённых пунктов, где проживает 70% населения страны. Их модернизация повысит качество городской среды на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036-му. В Кемеровской области в программу развития включены 26 населенных пунктов.

В Кузбассе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано 81 км дорог и 8 искусственных сооружений, благоустроены 125 общественных пространств и 25 дворов. Объекты-победители всероссийского конкурса Минстроя реализованы в Калтане, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Топках, что способствует формированию комфортной городской среды в моногородах.

В приоритетах на будущее — модернизация ЖКХ, рост градостроительного потенциала и обновление дорожной сети.