В преддверии Нового года губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил президентские, правительственные и областные награды жителям региона. Среди награжденных энергетики, социальные работники, специалисты сферы образования и здравоохранения, волонтеры, а также многодетные мамы, воспитывающие 10 и более детей.

«В преддверии Нового года вручил президентские, правительственные и областные награды тем, чей ежедневный труд помогает нам развивать регион и страну, делает жизнь кузбассовцев безопасной и комфортной», — написал Середюк в своем телеграм-канале.