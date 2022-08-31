К новому учебному году в школе оборудовали зал самбо. Под него отвели один из учебных классов, в котором за счет консолидированного бюджета провели капитальный ремонт. Финансирование составило свыше 1 млн рублей. Еще 250 тыс. рублей Федерация самбо России в рамках проекта «Самбо – в школу» выделила на борцовский ковер и детскую спортивную форму.

«В Кузбассе участниками проекта “Самбо – в школу” стали уже 18 общеобразовательных учреждений Белова, Новокузнецка, Кемерова, Прокопьевска, Юрги, Ленинска-Кузнецкого. Важно, что этот боевой вид спорта, разработанный в России, учит не только защищать себя и близких. Он служит основой развития лидерских качеств, навыков побеждать и добиваться поставленных целей в любых сферах жизни», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

С нового учебного года в расписании учеников с 3 по 9 классы юргинской школы № 15 введен урок самообороны. Науку побеждать смогут осваивать около 400 ребят. Тренером будет учитель физкультуры Евгений Свиридов. Он сам занимается этим видом спорта.

В новом зале уже ежедневно занимаются 40 ребят. Среди них – победительница всероссийских, региональных и областных соревнований по самбо 13-летняя Алина Коршева. Юная спортсменка рада, что в родной школе теперь есть зал самбо и ей не нужно ехать на другой конец города для занятий любимым видом спорта.

Напомним, весной 2022 года Кузбасс заключил соглашение с Всероссийской федерацией самбо о развитии этого боевого вида спорта в регионе. В рамках проведения X Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в спортивном комплексе мирового уровня «Кузбасс-Арена» пройдет международный турнир по самбо на призы Организации Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, в рамках подготовки к форуму «Россия – спортивная держава» прорабатывается вопрос о предоставлении Федерацией самбо России полного набора экипировки и спортивного инвентаря в 4 школы Кемерова и Прокопьевска.