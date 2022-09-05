В первой национальной премии кузбасский курорт претендует на победу в двух номинациях: «Лучший горнолыжный курорт России» и «Лучший горнолыжный курорт Сибири». Среди основных соперников спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» – «Красная Поляна» в Сочи, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, московские комплексы «Сорочаны» и «Волен-Степаново».

По информации организаторов, для участия в премии зарегистрировалось более 150 курортов из 8 федеральных округов. Победителей в 29 основных номинациях определят народным онлайн-голосованием, которое продлится до 15 октября 2022 года. 30 ноября состоится подведение итогов народного и экспертного (по дополнительным номинациям) голосования. У кузбассовцев еще есть время поддержать СТК «Шерегеш» голосованием на сайте.

«Из Сибири мы получили 27 заявок, из Приволжья – 23, Уральский федеральный округ будет представлен 18 курортами. География, безусловно, отражает суть индустрии, где холод и снег имеют большое значение. Но в то же время мы были поражены вовлеченностью российских регионов в развитие горнолыжной отрасли, оборудованные склоны есть практически в каждом субъекте Федерации, при этом многие стараются работать круглый год, что говорит не просто о востребованности, но и о большом потенциале развития не только ГЛК, а целых территорий», – рассказал организатор премии Илья Виноградов.

У «Шерегеша» в этом плане много преимуществ. Сегодня курорт уже смело можно называть круглогодичным. Зимой сюда приезжают любители особо мягкого местного снега «пухляка» и пейзажей с «сахарными» елками. Сезон – один из самых длинных в стране: с ноября по май, чем привлекает лыжников и сноубордистов со всей России. Интересный рельеф и перепад высот в диапазоне от 120 до 630 метров оправдывает ожидания как любителей, так и профессионалов. Здесь можно не только кататься, но и активно отдыхать, не вставая на лыжи. Например, отправиться на поиски снежного человека к Азасской пещере, увидеть русский Стоунхендж – скалы-останцы «Верблюды» и многое другое.

В теплое время года в СТК «Шерегеш» можно устроить водные, воздушные, горные приключения: пойти в горы по подготовленным эко-тропам, полетать на вертолете, воздушном шаре, параплане, заняться дайвингом, отправиться на экскурсию в Горную Шорию. Гостиницы и бары летом открыты, действуют подъемники, пункты проката предлагают велосипеды и квадроциклы. Работают СПА, бани, бассейны под открытым небом. Совсем недавно здесь появился самый большой веревочный парк за Уралом. На курорте все лето проводятся различные фестивали.