Кузбасские волонтеры подготовили маркировочные сети, антидроновые шторы, налобные фонари, пауэрбанки и другие необходимы на передовой вещи.

«Члены регионального отделения партии «Единая Россия» направили бойцам нашей 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады автомобиль «Нива», электрогенераторы, инструменты и бытовую химию», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Гуманитарный груз отправили из Кемерова и Новокузнецка, через несколько дней он прибудет на «ленточку».

Фото: Илья Середюк/Telegram