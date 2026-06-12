Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев совместно с заместителем Руководителя Администрации Президента России Магомедсаламом Магомедовым провел семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики. В мероприятии, состоявшемся в столице Республики Тыва городе Кызыле, приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов, заместители высших должностных лиц и руководители исполнительных органов власти, представители профильных ведомств, эксперты.

«Указом Президента 2026 год объявлен Годом единства народов России. Важно напомнить всем о едином прошлом, настоящем и будущем народов России, их общей судьбе, культуре, победах и достижениях», — подчеркнул Анатолий Серышев.

Полпред поручил представителям органов исполнительной власти субъектов Федерации округа принять активное участие в реализации плана мероприятий по проведению Года единства народов России.

Анатолий Серышев отметил, что в рамках региональных программ государственной национальной политики проведено значительное количество мероприятий, направленных на интеграцию национальных сообществ и укрепление единства народов страны. Устоявшейся практикой стала государственная поддержка общественных инициатив, сказал полпред. По представленной информации, в прошлом году из средств региональных бюджетов поддержано 57 социально значимых проектов на общую сумму более 42 млн рублей. Поддержка оказывается и на муниципальном уровне.

Кроме того, некоммерческие организации из регионов Сибири активно участвуют в конкурсах на гранты Президента Российской Федерации. В 2025 году в число победителей в номинации «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» вошли проекты из Республики Алтай и Томской области; в начале 2026 года — из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.

Напомним, в Кузбассе проект, направленный на социокультурную адаптацию иностранных граждан, стартовал в 2025 году на площадке Государственной научной библиотеки им. В.Д. Федорова. Его реализацией занимается Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Он включает в себя курс лекций по основам миграционного и трудового законодательства, нормам поведения в российском обществе, ответственности за правонарушения и индивидуальные беседы по жизненным вопросам.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Республику Тыва Анатолий Серышев провел рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Также полпред принял участие в торжественном вручении первых паспортов юным гражданам России — свои главные документы получили девять ребят, отличившихся в учебе, спорте, творчестве и в общественной деятельности.

Финальным мероприятием рабочей поездки стало возложение цветов к мемориальному комплексу участникам специальной военной операции в Кызыле.