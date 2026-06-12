В День России представители национальных сообществ Кузбасса записали коллективный видеоролик с обращением к президенту страны Владимиру Путину. Они высказали слова благодарности главе государства за работу по укреплению суверенитета России, защиту традиционных ценностей, поддержку региона.

В записи также принял участие губернатор Кузбасса Илья Середюк.